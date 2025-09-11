In Hamburg wird Harry Potters ganze Familie zu Österreichern

An der Elbe spricht bald die ganze Familie Potter mit österreichischem Zungenschlag: Nachdem schon länger Laurens Walter (im Bild) als dritter Alpenrepublikaner im Hamburger Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" den erwachsenen Zauberlehrling spielt, wird nun auch der Rest der Potters austriafiziert. Der Niederösterreicher Moritz Krainz spielt ab 30. Oktober Harry Potters Sohnemann Albus, während die Salzburgerin Michaela Schmid den Part von Gattin Ginny übernimmt.