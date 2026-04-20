Howard Carpendale mit emotionaler Hommage an Udo Jürgens

In Hamburg spielte der Sänger Howard Carpendale (80) jetzt das letzte Konzert seiner Abschiedstournee. Dabei sang er nicht nur seine Hits, sondern erzählte dazwischen auch immer wieder die eine oder andere Anekdote. So war es ihm auch ein Bedürfnis über Udo Jürgens (gest. 2014) zu sprechen: "Jetzt kommen wir zu einem etwas ernsteren Thema. Ich bin 1966 nach Deutschland gekommen. Hier habe ich einen Künstler gesehen. Er war ziemlich am Anfang, und mir war damals klar, dass dieser Mann ein ganz, ganz Großer wird", sagte Carpendale laut schlager.de auf der Bühne.

"Ich will nicht sagen, wir waren die liebsten Freunde. Wir haben Respekt füreinander gehabt und haben uns beide sehr geschätzt", so Carpendale ehrlich. Er habe immer gerne seine Shows gesehen, "weil er ein echter Profi war. Er war toll am Klavier, großer Text, tolle Stimme - das ganze Paket hatte er". Carpendale erinnert sich auch noch an eine Bitte der Familie nach Udo Jürgens' Tod: "Als er von uns ging, hat seine Familie gesagt: Bitte macht keine Coverversionen von seinen Liedern. Lasst uns nicht so viel über das Thema reden. Ich wollte unbedingt trotzdem ein Lied singen. Dann habe ich einen Text geschrieben und diesen an die Familie geschickt. Sie haben zurückgeschrieben und gesagt: Diesen Text kannst du immer singen."