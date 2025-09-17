"How to be Normal and the Oddness of the Other World" feierte Wien-Premiere mit VIPs

Was bedeutet eigentlich normal sein - und vor allem, was ist nicht mehr normal? Damit beschäftigt sich der Film "How to be Normal and the Oddness of the other World", der jetzt im Wiener Gartenbaukino Premiere feierte.

Dabei geht es um eine junge Frau, die aus der Psychiatrie entlassen wird und wieder in ihrem Kinderzimmer im Haus der Eltern landet und versucht, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern.