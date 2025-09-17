"How to be Normal and the Oddness of the Other World" feierte Wien-Premiere mit VIPs
Was bedeutet eigentlich normal sein - und vor allem, was ist nicht mehr normal? Damit beschäftigt sich der Film "How to be Normal and the Oddness of the other World", der jetzt im Wiener Gartenbaukino Premiere feierte.
Dabei geht es um eine junge Frau, die aus der Psychiatrie entlassen wird und wieder in ihrem Kinderzimmer im Haus der Eltern landet und versucht, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern.
Als aber alles außer Kontrolle gerät, verwandelt sie sich in ein riesiges Monster, das die Welt bedroht oder vielleicht auch einfach nur für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen möchte.
Neben Regisseur Florian Pochlatko und den Hauptdarstellerinnen Luisa Gaffron, Elke Winkens, Cornelius Obonya und Felix Pöchhacker waren auch Produzent Arash T. Riahi, Moderator und Intendant Alfons Haider, sowie die Schauspielerin Claudia Kottal, Stefanie Reinsperger, Nicole Beutler und Faris Rahoma bei der Premiere dabei.
