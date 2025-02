Diagonale: Florian Pochlatkos Debütfilm zur Eröffnung, Preis an Inge Maux

Bald schon wieder heißt es: Vorhang auf für den österreichischen Film! Und wer die 25. Diagonale in Graz am 27. März eröffnen wird, steht ebenfalls fest: Es ist Florian Pochlatkos Langfilmdebüt „How to Be Normal and the Oddness of the Other World“, das zuvor seine Premiere auf der Berlinale in der neu geschaffenen Sektion Perspectives seine Uraufführung feiert. Im Mittelpunkt steht Pia (Luise-Céline Gaffron), eine Frau Mitte zwanzig, die aus der Psychiatrie entlassen wird und versucht, wieder ihren Tritt im Leben zu finden. Für die Diagonale-Festivalleiter Dominik Kamalzadeh und Claudia Slanar handelt es um einen „Film der Stunde“: „Dass wir mit einem Debüt die Diagonale eröffnen, verstehen wir als ein Zeichen für die ästhetische wie gesellschaftliche Kraft einer neuen Generation an Filmemachern und Filmemacherinnen, die in der kommenden Festivalausgabe besonders präsent sein werden“, so das Leitungsduo.