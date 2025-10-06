Hotel-Grande-Dame Elisabeth Gürtler wird jetzt zur Stil-Ikone

Am 15. Oktober werden in Wien wieder die "Vienna Awards" vergeben - und da bekommt Hotel-Grande-Dame Elisabeth Gürtler eine besondere Auszeichnung. Sie wird mit dem Titel "Austrian Style Icon" versehen.

"Als langjährige Geschäftsführerin der Sacher Hotels und der Sacher Gruppe prägte Gürtler nicht nur die österreichische Luxushotellerie, sondern etablierte das Sacher als internationales Symbol für Eleganz, Kultur und Gastlichkeit. Mit ihrem Verständnis für Stil, Tradition und Innovation schuf sie ein Vermächtnis, das weit über Österreich hinausstrahlt", heißt es in der Aussendung dazu.