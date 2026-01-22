"Hofstädter" Gerhard Ernst feierte 80. Geburtstag mit Leberkäse

Österreichweite Bekanntheit erlangte er dann aber durch den Fleischhauer "Hofstädter". "Die Nation glaubt nach wie vor, ich sei hauptberuflich Fleischermeister. Der Hofstädter ist beinahe meine Identität geworden", schmunzelte er beim Fest im Marchfelderhof, das anlässlich seines 80. Geburtstags gegeben wurde.

Vom "Frosch" in der Fledermaus über Alfred P. Doolittle in "My Fair Lady" bis zum Milchmann Tevje in "Anatevka", der Volksschauspieler Gerhard Ernst stand bereits in zahlreichen Rollen auf der Bühne.

Deshalb wurde da natürlich auch Leberkäse vom Hofstädter aufgetischt, davor gab's Erdäpfelsuppe mit Steinpilzen und als Hauptgang Schulterscherzl mit Semmelkren. Die Geburtstagstorte in Form einer Schoko-Nougat-Kreation durfte natürlich auch nicht fehlen.

"Wenn mein Zustand so bleibt, wie es jetzt ist, geht es mir gut. Ich sage, es ist nur eine Zahl. Ein paar Jahre würde ich schon noch ganz gerne mein Unwesen treiben. Mein Wunsch ist Gesundheit und dass ich noch ein bissl was arbeiten kann, ohne dass ich muss", sagte Ernst dem KURIER über seinen 80er in einem Interview.

Mitgefeiert haben Schauspielkollegin Edith Leyrer, Opernsänger Herbert Lippert, Musiker Gary Lux und Grande Dame Birgit Sarata.