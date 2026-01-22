Austropromis

"Hofstädter" Gerhard Ernst feierte 80. Geburtstag mit Leberkäse

80. Geburtstag von Gerhard Ernst am 20.01.2026 im Marchfelderhof - © Conny de Beauclair
Der Schauspieler wurde 80 Jahre alt und feierte seinen Geburtstag mit Wegbegleitern im Marchfelderhof.
22.01.26, 04:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Vom "Frosch" in der Fledermaus über Alfred P. Doolittle in "My Fair Lady" bis zum Milchmann Tevje in "Anatevka", der Volksschauspieler Gerhard Ernst stand bereits in zahlreichen Rollen auf der Bühne.

Österreichweite Bekanntheit erlangte er dann aber durch den Fleischhauer "Hofstädter". "Die Nation glaubt nach wie vor, ich sei hauptberuflich Fleischermeister. Der Hofstädter ist beinahe meine Identität geworden", schmunzelte er beim Fest im Marchfelderhof, das anlässlich seines 80. Geburtstags gegeben wurde.

"Hofstädter" Gerhard Ernst ist jetzt auch auf der Bühne ein Fleischhauer

Deshalb wurde da natürlich auch Leberkäse vom Hofstädter aufgetischt, davor gab's Erdäpfelsuppe mit Steinpilzen und als Hauptgang Schulterscherzl mit Semmelkren. Die Geburtstagstorte in Form einer Schoko-Nougat-Kreation durfte natürlich auch nicht fehlen.

"Wenn mein Zustand so bleibt, wie es jetzt ist, geht es mir gut. Ich sage, es ist nur eine Zahl. Ein paar Jahre würde ich schon noch ganz gerne mein Unwesen treiben. Mein Wunsch ist Gesundheit und dass ich noch ein bissl was arbeiten kann, ohne dass ich muss", sagte Ernst dem KURIER über seinen 80er in einem Interview.

Mitgefeiert haben Schauspielkollegin Edith Leyrer, Opernsänger Herbert Lippert, Musiker Gary Lux und Grande Dame Birgit Sarata.

kurier.at, SW  | 

Kommentare