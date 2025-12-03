Herausforderung für Monika Ballwein: Musical-Debüt in 8 Metern Höhe

"Lebenselixier, Heilmittel, Ausdrucksmittel – Lebensinhalt und Berufung“, das ist Musik für Monika Ballwein. Bereits als 14-Jährige beeindruckte sie mit ihrer Stimme in einem Gospelchor. Ob selbst auf der Bühne oder als Vocal Coach (u. a. hat sie Conchita Wurst in stimmliche Höchstform gebracht), sie ist aus der heimischen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken.

Nun stellt sie sich einer neuen großen Herausforderung – sie hat zwar schon in Musical-Revuen mitgesungen, aber noch nie ein fixes Musical-Engagement gehabt. Bis jetzt, denn Ballwein wird im Landestheater Salzburg in „Priscilla – Queen of the Desert“ (Premiere ist am 6. Dezember) als Diva 1 zu sehen und zu hören sein. „Es ist unfassbar toll, denn wir haben gigantische Outfits, irrsinnig viele Umzüge und aufwendige Perücken. Es ist ein Spektakel, es glänzt und glitzert“, so Ballwein begeistert. Sie und zwei weitere Kolleginnen sind essenziell für das Stück.

„Wir führen wie ein roter Faden durch die Geschichte durch, begleiten sie und singen diese Superhits. Es ist ein Jukebox-Musical, in diesem Fall mit Musik aus den 1980ern.“ Das Musical handelt von den zwei Dragqueens Mitzi und Felicia sowie Transfrau Bernadette, die mit einem Bus durch das australische Outback reisen. Choreografiert wird das Ganze von Ramesh Nair.

Hoch hinaus Und Ballwein schwingt sich da sogar in luftige Höhen, „ich bin in sieben oder acht Metern Höhe. Das war für mich als ein bissl Höhenangst-lastige gar nicht so einfach am Anfang. Jetzt hab ich mich schon ein bisschen dran gewöhnt, ich darf nur nicht runterschauen. Wir kommen von oben runter und fliegen wieder rauf. Es dreht sich und bewegt sich.“