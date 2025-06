Heldentenor Andreas Schager wurde zum Kammersänger ernannt

Als einen Ausnahme-Tenor bezeichnet ihn Theresia Niedermüller, Leiterin der Sektion Kunst und Kultur im BMWKMS (Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport). Heldentenor Andreas Schager wurde jetzt nach einer umjubelten Vorstellung von "Die Walküre" mit dem Titel "Kammersänger" ausgezeichnet. "Andreas Schagers ganz persönliche Arbeitsbeschreibung lautet – 'Ich erfühle Takt für Takt die in die Partitur gelegten Emotionen.' Und vielleicht ist das in der Opernwelt inzwischen nicht ganz so selbstverständlich, wie man meinen könnte. Bei Schager betrifft es jedenfalls alles, von seinen Anfängen vor allem in der Operette an, zu denen er sich bekennt und deren harte Schule er immer als einen der Gründe seiner bemerkenswerten Karriere genannt hat", so Staatsoperndirektor Bogdan Roščić.

"Es gilt aber genauso für das immens fordernde Werk Richard Wagners, in dessen großen Tenor-Partien er an den wichtigsten Opernhäusern der Welt längst unverzichtbar geworden ist." Die Ehrung erfolgte im Beisein des Publikums sowie des Ensembles des Abends auf offener Bühne. "Kultur und Natur, das sind die beiden stärksten Zugpferde Österreichs und in beiden Bereichen ist unser großartiges Land Weltspitze. So gehört die Wiener Staatsoper zu den weltweit führenden Opernhäusern und das kann uns alle zu Recht mit Stolz erfüllen. Für jeden klassischen Sänger gehört es zu den größten Auszeichnungen, von der Wiener Staatsoper für den Berufstitel 'Kammersänger' vorgeschlagen zu werden", so Schager dazu. "Aus diesem Grunde ist es speziell für mich als gebürtiger Österreicher eine überaus große Freude, dass mir diese Ehre gestern zu Teil wurde. Mein Dank gilt in erster Linie meiner Frau Lidia Baich und meiner Familie für die bedingungslose Unterstützung, meinen beruflichen Weggefährten und Förderern, zuallererst Maestro Daniel Barenboim und natürlich der Leitung des Hauses der Wiener Staatsoper, namentlich Bogdan Roščić", sagte er.

"Nicht zuletzt ist es mir aber ein besonderes Anliegen, mich beim wohl besten Publikum der Welt, dem Wiener Publikum persönlich zu bedanken. Ohne euch alle würde es uns als Künstler nicht geben. Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich dankbar bin, das Privileg zu haben, in einem Land aufgewachsen zu sein, in dem es einem Sohn einer kleinen Nebenerwerbslandwirtschaft möglich ist, Karriere als Solist an den Opernhäusern dieser Welt zu machen. Das ist nicht selbstverständlich." Und weiter: "Geben wir alle gemeinsam Acht, dass es auch in Zukunft so bleibt!" Andreas Schager debütierte als Apollo in Strauss’ "Daphne" an der Wiener Staatsoper und ist seitdem regelmäßiger Gast im Haus am Ring. Er hat hier u. a. Max (Der Freischütz), Gabriel von Eisenstein (Die Fledermaus), Kaiser (Die Frau ohne Schatten), Tamino (Die Zauberflöte), Lohengrin, Otello und Tristan (Tristan und Isolde) gesungen. Ebenso gestaltete er zwei Solokonzerte.