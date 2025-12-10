Heidi Klum mit Wiener Muskelmann bei "Germany's Next Topmodel"-Dreh

Modelmama Heidi Klum ist für die 21. Staffel ihrer Castingshow "Germany's Next Topmodel" wieder im Einsatz. Die ersten Bilder von den Dreharbeiten am Venice Beach sind bereits aufgetaucht.

Und mittendrin auch der Österreicher Ike Musitz, besser bekannt als Ike Catcher. Der 2,07 Meter große Hüne wurde 2013 zum "Mr. Vienna" gewählt. Bei der "Mister Austria 2013"-Wahl belegte er den zweiten Platz. Er versuchte sich dann auch als Rapper.

Mittlerweile lebt der 35-Jährige in Los Angeles, wurde dort zur wahren Muscle-Beach-Legende und ist auch als Schauspieler tätig. Er arbeitet auch als Fitnessmodel und Personal Trainer. Via Instagram lässt er seine 140.000 Follower an seinem sportlichen Leben teilhaben. So teilte er jetzt auch Bilder mit Heidi Klum.