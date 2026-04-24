"Haus des Geldes"-Star mischte spanisches Filmfestival in Wien auf
In der spanischen Erfolgsserie "Haus des Geldes" schlüpft Enrique Arce in die Rolle von Arturo Román (einer der Gangster, die die Banknotendruckerei überfallen). Jetzt kam er zum Vienna Spanish Film Festival ins Gartenbaukino.
"Es ist spannend zu sehen, wie hier in Wien Filmkulturen aufeinandertreffen und wie stark die Verbindung zwischen der österreichischen und der spanischen Filmszene spürbar wird. Diese gemeinsame Leidenschaft für Kino macht das Festival besonders", zeigte sich der spanische Schauspieler beeindruckt.
Morgen, Samstag, wird Arce im Lokal "Otto am Donaukanal" (13.30 Uhr bis 14.30 Uhr) in einem Live-Gespräch über seine Karriere erzählen.
Sein Kollege Antonio de la Torre wurde mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. "Ich bin beeindruckt von dem Empfang hier in Wien. Gerade die Begegnung unterschiedlicher Filmkulturen macht dieses Festival für mich so besonders und ich bin positiv überrascht von der Atmosphäre hier. Ich war zwar schon einmal für einen Filmdreh hier, aber dieses Festival zeigt die Stadt noch einmal von einer ganz neuen, cineastischen Seite", so der Mime.
Unter den weiteren Gästen waren Bariton Clemens Unterreiner, Profitänzer Herby Stanonik, die Schauspielerinnen Julia Cencig und Edita Malovcic, Moderatorin Nina Kraft und viele mehr.
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