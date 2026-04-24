"Haus des Geldes"-Star mischte spanisches Filmfestival in Wien auf

In der spanischen Erfolgsserie "Haus des Geldes" schlüpft Enrique Arce in die Rolle von Arturo Román (einer der Gangster, die die Banknotendruckerei überfallen). Jetzt kam er zum Vienna Spanish Film Festival ins Gartenbaukino.

"Es ist spannend zu sehen, wie hier in Wien Filmkulturen aufeinandertreffen und wie stark die Verbindung zwischen der österreichischen und der spanischen Filmszene spürbar wird. Diese gemeinsame Leidenschaft für Kino macht das Festival besonders", zeigte sich der spanische Schauspieler beeindruckt.