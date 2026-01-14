Austropromis

Hat Starfotograf Manfred Baumann da den neuen Batman vor der Linse?

Ein Fotograf macht ein Bild von einer Person, die in einem dunkelgrünen Oldtimer vor einem Gebäude sitzt.
Baumann hatte ein Fotoshooting mit Schauspieler Brandon Sklenar. Und was dieser zu den Batman-Gerüchten sagt.
Von Lisa Trompisch
14.01.26, 05:00

Noch bis Anfang April weilt Top-Fotograf Manfred Baumann in Los Angeles und arbeitet an verschiedenen Projekten und Ausstellungen.

Jetzt hatte er auch einen aufstrebenden Hollywood-Star vor der Linse – und zwar Brandon Sklenar (35), zum Beispiel bekannt aus dem Yellowstone-Ableger „1923“, wo er Spencer Dutton gespielt hat.

Brandon Sklenar mit Manfred Baumann

Beim Dreh verletzte er sich sogar knapp unter seinem Auge, dass bis heute eine Narbe zurückgeblieben ist. Er wirkte auch in Colleen Hoovers Bestseller-Verfilmung „It Ends with Us“ an der Seite von Blake Lively mit.

Sklenar kam total entspannt mit seinem eigenen Ford Mustang ans Set. „Ein solches Auto sieht man in Europa nur selten“, so Baumann zum KURIER. 

Ein Mann mit Bart schaut aus dem Fenster eines Oldtimers.

Brandon Sklenar

Der Fotograf hat das lässige Auto gleich ins Fotoshooting eingebaut. Außerdem scheint Sklenar selbst ein leidenschaftlicher Hobbyfotograf zu sein, hatte er doch auch seine eigene Leica mit am Set.

Ein Mann in Jeansjacke fotografiert mit einer Kamera und steht neben einem Auto mit geöffneter Tür.

Brandon Sklenar

Sklenar ist auch bald in den heimischen Kinos zu bewundern – und zwar an der Seite von Sydney Sweeney und Amanda Seyfried im Film „The Housemaid“. Kinostart ist heute, Mittwoch. Es soll sogar eine Fortsetzung geplant sein.

Es gibt auch Gerüchte, Sklenar könnte der Batman in „The Brave and the Bold“ werden. 

„Ich meine, das wäre ein Traum, oder? Ich arbeitete in Spanien und als ich die Straße entlang ging, rief jemand ,Batman!‘ Es ist wild“, äußerte er sich dazu in der Today Show.

