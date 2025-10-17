Hansi Hinterseer trauert um Jack White: "Er hat mir meine Karriere ermöglicht"

Mit Trauer und Bestürzung haben Prominente und Weggefährten auf den Tod des deutschen Musikproduzenten Jack White reagiert.

Jack White ist tot: Kollegen trauern

Schlagersänger Hansi Hinterseer bedankte sich bei dem Produzenten, der ihn 1993 entdeckt und ihm seine Musikkarriere ermöglicht habe, und sagte der Bild: "Er hat an mich geglaubt, lange bevor ich es tat, und mit unglaublicher Weitsicht Menschen um mich versammelt, die meinen Weg geprägt haben."