Hansi Hinterseer nimmt Corona sehr ernst und sagt alle TV-Auftritte ab

Schlagerbarde Hansi Hinterseer (66) hätte in den kommenden Wochen mehrere TV-Auftritte gehabt, doch er sagte sie jetzt rigoros alle ab.

"Der November bringt uns erneut an unsere Grenzen und ist noch mal eine Herausforderung für uns, der auch ich mich stelle – indem ich daheim bleibe und auch auf die Mitwirkung an TV-Sendungen verzichte", so der Sänger im Interview mit der Bild.

Er bleibt daher in nächster Zeit ausschließlich in seiner Heimat Kitzbühel, obwohl er ja eigentlich sein neues Album „Weihnachten miteinander“ promoten sollte.

Kleine weihnachtliche Einstimmung für Hinterseer-Fans: