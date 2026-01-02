Hans Stephan Grasser: Bekannter Wiener Modejournalist verstorben
Der ehemalige Modejournalist Grasser ist tot. Er war für namhafte Titel in Österreich tätig.
Der ehemalige Beauty- und Modejournalist Hans Stephan Grasser ist verstorben. Er war ein erfahrener Brancheninsider und war zuvor stellvertretender Chefredakteur des Modemagazines Diva, Moderedakteur beim Magazin News sowie als Redakteur bei Der Standard und bei den Medien Wiener und Wienerin tätig.
Zuletzt war er beim Kuratorium der Wiener Pensionistenwohnhäuser beschäftigt.
Auf Social Media posten Freunde und Bekannte über den Tod des Wieners und erinnern an seinen Einfluss in der Mode- und Lifestyle-Szene. Weitere Informationen zu seinem Tod sind noch nicht bekannt.
