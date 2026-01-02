Hans Stephan Grasser: Bekannter Wiener Modejournalist verstorben

Der ehemalige Beauty- und Modejournalist Hans Stephan Grasser ist verstorben. Er war ein erfahrener Brancheninsider und war zuvor stellvertretender Chefredakteur des Modemagazines Diva, Moderedakteur beim Magazin News sowie als Redakteur bei Der Standard und bei den Medien Wiener und Wienerin tätig.

Zuletzt war er beim Kuratorium der Wiener Pensionistenwohnhäuser beschäftigt.