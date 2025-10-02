Halloween: Dragqueen Tamara Mascara lehrt jetzt alle das Fürchten
Zusammenfassung
- Dragqueen Tamara Mascara präsentiert 2025 eine Halloween-Show inspiriert von Hitchcocks "Psycho".
- Die "PSYCHO – Drag Dinner Experience" kombiniert Spannung, schwarzen Humor und ein exklusives Dinner.
- Die Show findet im Oktober an mehreren Terminen in der Gerstner K&K Hofzuckerbäckerei im Schloss Schönbrunn statt.
Alfred Hitchcocks Film "Psycho" (1960) gilt als Meisterleistung der Regiekunst, der Dramaturgie und des Schnitts. Für die Figur des Norman Bates' gab es sogar ein reales Vorbild, nämlich Serienmörder Ed Gein, den "Schlächter von Plainfield".
Berühmt ist auch die gruselige Duschszene, an der eine ganze Woche gedreht wurde - im Film dauert sie aber nur etwa zwei Minuten, die es wirklich in sich haben.
Die Darstellerin Janet Leigh gab später sogar an, sie habe sich nach dem Dreh eine Zeit lang vor dem Duschen gefürchtet.
Der Film kostete 800.000 Dollar und brachte bei seinem ersten Release 1960 aber 32 Millionen Dollar ein - ein voller Erfolg!
Und auch Wiens bekannte Dragqueen Tamara Mascara scheint fasziniert von diesem gruseligen Stoff zu sein, ließ sie sich doch für ihre neue Halloween-Show genau davon inspirieren.
Unter dem Titel "PSYCHO – Drag Dinner Experience" erwartet das Publikum ein einmaliges Erlebnis aus Spannung, schwarzem Humor und kulinarischem Hochgenuss, wie sie verspricht. Samt dreigängigem Dinner von Gerstner.
"Die Show enführt die Gäste in die unheimliche Welt des Bates Motels – voller Intrigen, Humor, dramatischer Wendungen und exzentrischer Drag-Performances", so Tamara Mascara dazu.
Tickets und Informationen: www.dragshow.wien
Ort: Gerstner K&K Hofzuckerbäckerei im Schloss Schönbrunn
Termine: 8., 16., 20. & 31.10.
