Halloween: Dragqueen Tamara Mascara lehrt jetzt alle das Fürchten

Alfred Hitchcock s Film "Psycho" (1960) gilt als Meisterleistung der Regiekunst, der Dramaturgie und des Schnitts. Für die Figur des Norman Bates ' gab es sogar ein reales Vorbild, nämlich Serienmörder Ed Gein , den "Schlächter von Plainfield".

Berühmt ist auch die gruselige Duschszene, an der eine ganze Woche gedreht wurde - im Film dauert sie aber nur etwa zwei Minuten, die es wirklich in sich haben.

Die Darstellerin Janet Leigh gab später sogar an, sie habe sich nach dem Dreh eine Zeit lang vor dem Duschen gefürchtet.

Der Film kostete 800.000 Dollar und brachte bei seinem ersten Release 1960 aber 32 Millionen Dollar ein - ein voller Erfolg!

Und auch Wiens bekannte Dragqueen Tamara Mascara scheint fasziniert von diesem gruseligen Stoff zu sein, ließ sie sich doch für ihre neue Halloween-Show genau davon inspirieren.