Gut Aiderbichl: Cathy Hummels ist jetzt Patin von Pferd Kathi

Moderatorin und Unternehmerin Cathy Hummels besuchte gemeinsam mit ihrem Sohn Ludwig die Tierschutzgemeinschaft Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg. Und dort hat sie dann gleich die Patenschaft von Pferd Kathi übernommen.

Gut Aiderbichl-Gründer Michael Aufhauser rettete das damals wenige Wochen alte Fohlen im Jahr 2004 von einem Pferdeschlachtmarkt. Nach ihrer Rettung verweigerte es jedoch die Nahrungsaufnahme – aus Sehnsucht nach seiner Mutter. Schließlich wurde entschieden, auch die Mutter zu suchen und beide wieder zusammenzuführen.