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Gut Aiderbichl: Cathy Hummels ist jetzt Patin von Pferd Kathi

Die bewegte Geschichte von Pferd Kathi hat's Moderatorin Cathy Hummels angetan.
09.04.2026, 11:35

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Eine Frau steht neben einem grauen Pferd mit rotem Halfter und einer roten Schubkarre voller Stroh mit der Aufschrift „Gut Aiderbichl“.

Moderatorin und Unternehmerin Cathy Hummels besuchte gemeinsam mit ihrem Sohn Ludwig die Tierschutzgemeinschaft Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg. Und dort hat sie dann gleich die Patenschaft von Pferd Kathi übernommen.

Gut Aiderbichl-Gründer Michael Aufhauser rettete das damals wenige Wochen alte Fohlen im Jahr 2004 von einem Pferdeschlachtmarkt. Nach ihrer Rettung verweigerte es jedoch die Nahrungsaufnahme – aus Sehnsucht nach seiner Mutter. Schließlich wurde entschieden, auch die Mutter zu suchen und beide wieder zusammenzuführen.

Eine Frau streichelt liebevoll ein graues Pferd mit rotem Halfter.

Moderatorin Cathy Hummels mit Pferd Kathi

"Ich fühle mich nicht nur wegen des Namens mit Kathi verbunden. Wir beide haben uns auf Anhieb verstanden, ich habe diese Energie gespürt", so Cathy Hummels, die sich tief beeindruckt von der Arbeit vor Ort zeigte. "Alles ist mit viel Liebe gemacht. Das größte Glück der Tiere ist, dass sie von Gut Aiderbichl gerettet wurden."

Cathy Hummels begrüßte neugeborene Nichte - mit Botschaft

Für sie steht fest, dass das Engagement für Tiere unverzichtbar ist. "Die Menschen sollten Gut Aiderbichl unterstützen, weil Tiere unsere Hilfe brauchen. Sie sind Lebewesen wie wir, aber können sich nicht selbst helfen – das ist unsere Verantwortung. Hier wird von Herzen gute Arbeit gemacht."

 

Salzburg
kurier.at, LT  | 

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