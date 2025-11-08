Große Emotionen: Was Tim Mälzer jetzt nach Salzburg geführt hat

"Es sind satte 20 Hauben, die heute für uns kochen", so Gault&Millau-Herausgeberin Martina Hohenlohe bei der festlichen Gala im Salzburger St. Peter Stiftskulinarium.

Denn mit Andreas Döllerer, Martin Klein, Konstantin Filippou, Armin Leitgeb und Richard Rauch kochten gleich fünf Spitzen-Küchenmeister für den Ehrengast auf – nämlich für Tim Mälzer, der zum Gault&Millau Ambassador ernannt wurde.

Die Laudatio hielt Staatssekretär Sepp Schellhorn. "Mein Staatssekretariat ist im Außenministerium angesiedelt, hier gilt strengstes Protokoll. Man erzählt sich einen Witz: Was ist der Unterschied zwischen dem Protokoll und den Taliban? Mit den Taliban kann man verhandeln", so Schellhorn in seiner Rede.