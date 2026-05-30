Gran Ballo Italiano: So glanzvoll war die Premiere in Wien
Die Geschwister Valeria Foglar-Deinhardstein und Luigi Barbaro Jr. veranstalteten jetzt im Palais Niederösterreich den ersten Gran Ballo Italiano und brachten somit italienische Lebensfreude mitten nach Wien.
Die künstlerische Leitung übernahm Lidia Campanale und Netzwerker Mauro Maloberti war auch Teil der Ball-Partie.
Den Ehrenschutz übernahmen Bundeskanzler Christian Stocker, NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.
Von jedem verkauften Ticket wurden fünf Euro an die österreichische Hilfsorganisation „Licht ins Dunkel“ gespendet.
„Der Ball soll Menschen verbinden und einen Raum schaffen, in dem Kultur, Wirtschaft und persönliche Begegnungen aufeinandertreffen. Die große Resonanz bei unserer Premiere zeigt, wie groß das Interesse an einem solchen Format ist“, so die Veranstalter.
Mitgefeiert haben auch: Schauspieler Ferdinand Seebacher, Ex-Kanzler Karl Nehammer, Minister Peter Hanke, Tormann-Legende Michael Konsel und viele mehr.
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