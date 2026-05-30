Gran Ballo Italiano: So glanzvoll war die Premiere in Wien

Die Geschwister Valeria Foglar-Deinhardstein und Luigi Barbaro Jr. veranstalteten jetzt im Palais Niederösterreich den ersten Gran Ballo Italiano und brachten somit italienische Lebensfreude mitten nach Wien.

Die künstlerische Leitung übernahm Lidia Campanale und Netzwerker Mauro Maloberti war auch Teil der Ball-Partie.

Den Ehrenschutz übernahmen Bundeskanzler Christian Stocker, NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.