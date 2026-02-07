Austropromis

Glamouröser Gast: "Victoria's Secret"-Model kommt zum Opernball

Glamouröser Gast: "Victoria's Secret"-Model kommt zum Opernball
Das "Victoria’s Secret"-Model wird in einem ganz besonderen Designerkleid den Opernball besuchen.
Von Lisa Trompisch
07.02.26, 05:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Im Alter von 16 Jahren wurde die gebürtige Kärntnerin Nadine Leopold (32) von einem Modelscout entdeckt. Ihre Karriere ging steil bergauf, sie zierte zum Beispiel die Titelseiten der französischen Ausgaben von Elle und Glamour und ihr Weg führte sie sogar auf den "Victoria’s Secret"-Laufsteg (als erstes österreichisches Model überhaupt).

Nadine Leopold

Model Nadine Leopold

Privat sorgte sie ebenfalls für Schlagzeilen, schließlich war sie kurzzeitig mit Popstar Harry Styles liiert. "Es war eine lustige Zeit, aber wir hatten noch so viel vor uns, eine Beziehung war einfach zu viel. Wir waren beide 21 und auf dem Höhepunkt unserer Karrieren", erzählte sie in einem Interview mit dem Standard.

Seit Juli 2022 ist Leopold, die in London lebt, mit dem britischen Unternehmer Andrew Barclay verheiratet.

46-222339458

Kleid Nadine Leopold

Eva Poleschinski ist die Designerin der Robe

46-222339613

Kleid Nadine Leopold

Das Kleid ist in auffälligem Rot gehalten

46-222339459

Kleid Nadine Leopold

Ein paar Details dürfen schon verraten werden

Stargast

Am 12. Februar kommt das Model zum Wiener Opernball. Und zwar auf Einladung von Campari. Für den perfekten Auftritt muss natürlich auch das perfekte Kleid her. Designerin Eva Poleschinski hat extra eine maßgeschneiderte Couture-Kreation entworfen, inspiriert von Camparis italienischer Herkunft und der Mailänder Designkultur. 

Im Mittelpunkt steht das ikonische, leuchtende Rot – gleich doppelt passend, denn auch der Blumenschmuck in der Staatsoper ist heuer in den verschiedensten Rottönen gehalten. Schimmernde Transparenzen und lichtreflektierende Oberflächen verleihen der Robe Tiefe und Bewegung und lassen das Material lebendig werden.

Moderatorin Teresa Vogl lässt in ihrer Opernballrobe Haut durchblitzen

Die Robe wird auch eine Schleppe haben, die für Bewegung und Leichtigkeit stehen soll.

Für Leopold ist es nicht der erste Opernballbesuch. Bereits 2020 war sie auf dem Ball der Bälle. Das war damals überhaupt ihr erster Besuch in der Wiener Staatsoper. Um vier Uhr früh ging’s vom Ball mit dem Taxi aber gleich wieder Richtung Flughafen.

Mehr zum Thema

Wiener Opernball
kurier.at  | 

Kommentare