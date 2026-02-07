Glamouröser Gast: "Victoria's Secret"-Model kommt zum Opernball
Im Alter von 16 Jahren wurde die gebürtige Kärntnerin Nadine Leopold (32) von einem Modelscout entdeckt. Ihre Karriere ging steil bergauf, sie zierte zum Beispiel die Titelseiten der französischen Ausgaben von Elle und Glamour und ihr Weg führte sie sogar auf den "Victoria’s Secret"-Laufsteg (als erstes österreichisches Model überhaupt).
Privat sorgte sie ebenfalls für Schlagzeilen, schließlich war sie kurzzeitig mit Popstar Harry Styles liiert. "Es war eine lustige Zeit, aber wir hatten noch so viel vor uns, eine Beziehung war einfach zu viel. Wir waren beide 21 und auf dem Höhepunkt unserer Karrieren", erzählte sie in einem Interview mit dem Standard.
Seit Juli 2022 ist Leopold, die in London lebt, mit dem britischen Unternehmer Andrew Barclay verheiratet.
Eva Poleschinski ist die Designerin der Robe
Das Kleid ist in auffälligem Rot gehalten
Ein paar Details dürfen schon verraten werden
Am 12. Februar kommt das Model zum Wiener Opernball. Und zwar auf Einladung von Campari. Für den perfekten Auftritt muss natürlich auch das perfekte Kleid her. Designerin Eva Poleschinski hat extra eine maßgeschneiderte Couture-Kreation entworfen, inspiriert von Camparis italienischer Herkunft und der Mailänder Designkultur.
Im Mittelpunkt steht das ikonische, leuchtende Rot – gleich doppelt passend, denn auch der Blumenschmuck in der Staatsoper ist heuer in den verschiedensten Rottönen gehalten. Schimmernde Transparenzen und lichtreflektierende Oberflächen verleihen der Robe Tiefe und Bewegung und lassen das Material lebendig werden.
Die Robe wird auch eine Schleppe haben, die für Bewegung und Leichtigkeit stehen soll.
Für Leopold ist es nicht der erste Opernballbesuch. Bereits 2020 war sie auf dem Ball der Bälle. Das war damals überhaupt ihr erster Besuch in der Wiener Staatsoper. Um vier Uhr früh ging’s vom Ball mit dem Taxi aber gleich wieder Richtung Flughafen.
