Gery Keszler verkündet neue Pläne in Salzburg

Mehr als 500.000 Euro konnte „LIFE+“-Gründer Gery Keszler vergangenen Sommer mit seiner amfAR-Gala für AIDS-Forschung und Prävention lukrieren.

Bei einem exklusiven Heringsschmaus im M32 am Mönchsberg stellte er jetzt seine neue Vision vor: die „All Senses Gala“, welche unter dem Motto „Inspiration for Life“ steht und im August während der Festspiele in der Salzburger Residenz im DomQuartier stattfinden wird.

„Mit 2026 öffnet sich ,LIFE+’ bewusst für weitere Partnerschaften, um HIV- und AIDS-Hilfsprojekte, ähnlich wie einst beim Life Ball, in unterschiedlichen Regionen der Welt gezielt zu unterstützen. Wir wollen dort Wirkung entfalten, wo Unterstützung am dringendsten benötigt wird“, so Keszler dazu.

Der Kampf gegen AIDS und HIV würde weitergehen, in mehreren Regionen der Welt steigen die Infektionszahlen, finanzielle Mittel sind bedroht und Präventionsprogramme stehen vor dem Aus.

„Wir starten in einer Zeit, in der Engagement keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Gerade deshalb braucht es neue Allianzen, neue Energie und Menschen, die bereit sind, Verantwortung mitzutragen. Die ,All Senses Gala‘ entstand aus Überzeugung und wird nur dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn viele sie mit uns gemeinsam tragen.“

Die Gala soll Hochkultur, Haute Cuisine, Avantgarde und gesellschaftliche Verantwortung in einer durchkomponierten Inszenierung verbinden.

Beim Auftakt dabei: Startenor Jonas Kaufmann und viele mehr.