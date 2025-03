Gery Keszler bringt die glamouröse amfAR-Gala erstmals nach Österreich

Seit ihrer Gründung 1985 hat amfAR (The Foundation for AIDS Reseach) über 900 Millionen US-Dollar in mehr als 3.800 Forschungsprojekte investiert. Die Stiftung setzt sich besonders für innovative Heilungsansätze ein und unterstützt bahnbrechende wissenschaftliche Entwicklungen, mit dem klaren Ziel, AIDS eines Tages zu besiegen.

Nach der Gala erwartet die Gäste eine stilvolle Afterparty im Schloss Leopoldskron, die sich dem 60-jährigen Jubiläum von "The Sound of Music" widmet.

"'When the house becomes transparent, the stars are part of the celebration!', so würde Hugo v. Hofmannsthal sein bekanntes Zitat vielleicht heute verfassen," interpretiert Gery Keszler sein Idol.

"Der Mitbegründer der Salzburger Festspiele wollte uns wohl schon damals sagen: je alarmierender die Zeiten, umso wichtiger ist unsere Wahrnehmung der Welt sowie unser Schaffen mit Bedeutung zu füllen und einander zu helfen und zu erhellen. Wir brauchen die Nacht voll Sterne, um glanzvolle Feste der Hoffnung und der Solidarität zu feiern. Mit amfAR Salzburg wollen wir nicht nur dem großen Erbe der Kulturstadt gerecht werden, sondern auch nachhaltig und sinnvoll inspirieren", so Keszler zu den großen Plänen.

Und natürlich werden auch zahlreiche internationale Gäste erwartet.