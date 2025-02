Funkelnder Star! Swarovski soll Leni Klum zum Opernball holen

Wie die Kronenzeitung berichtet, soll das Kristallunternehmen Swarovski Leni Klum , die Tochter von Modelmama Heidi Klum und Ex-Formel 1-Boss Flavio Briatore in ihre Loge geladen haben.

Heidi Klum hielt ihre Kinder immer strikt aus der Öffentlichkeit heraus, seit einigen Jahren steht Leni jetzt aber selbst im Rampenlicht, absolviert Modeljobs und sitzt jetzt auch an der Seite ihrer Mama in der Jury von "Germany's Next Topmodel".