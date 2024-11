Für wen Sänger Roberto Blanco jetzt extra nach Wien gereist ist

"Ich bin jetzt seit fünf Jahren in diesem Haus Ministerin und ich glaube, ich habe noch zu keinem Anlass so eine Versammlung der österreichischen Prominenz auf einmal gesehen", sagte Frauenministerin Susanne Raab am Freitagvormittag, als sie den Blick durch das "Brigitte Bierlein"-Zimmer im Bundeskanzleramt schweifen ließ.

"Der Titel ist für mich nicht so wichtig, aber es ist eine Anerkennung und Wertschätzung für das, was ich in den letzten 25 Jahren veranstaltungsmäßig gemacht habe", so Faist gerührt.

Weiters unter den Gästen: Skilegende Hans Enn, Ex-Kicker Michi Konsel u. v. m.