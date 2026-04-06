Freundin Mihaela meldet sich nach dem Tod von Felix Baumgartner zu Wort
Im Juli stürzte der Extremsportler Felix Baumgartner mit seinem motorisierten Gleitschirm ab und starb dabei. Seine Freundin Mihaela Radulescu Schwartzenberg eilte sofort zur Unglücksstelle und hielt seine Hand.
Zu Ostern meldete sie sich via Facebook und schrieb darüber, wie sehr sie immer noch leidet. "Meinen Mann und meine Mutter in nur 6 Monaten zu verlieren, war die dunkelste Zeit in meinem Leben."
Für sie sei es eine bewusste Entscheidung gewesen, mit ihrer Trauer nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. "Ich habe 8 Monate lang geschwiegen, ich habe mich entschieden, nicht in der Öffentlichkeit zu weinen. Ich hatte Hilfe von der Familie, von den besten Freunden, die ich mir im Leben wünschen konnte, aber auch von Fremden, guten Menschen, die gute Gedanken für mich hinterlassen haben."
Der Grund, sich zurückzuziehen sei jener gewesen, dass sie nicht "das weinende Opfer vor den Kameras" sein wollte. Sie habe Geld und Ruhm nicht dadurch verdient, weil sie von "jemandem geliebt" wurde oder "irgendjemandes Frau" war, sondern durch ihre eigenen Taten.
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