Freundin Mihaela meldet sich nach dem Tod von Felix Baumgartner zu Wort

Im Juli stürzte der Extremsportler Felix Baumgartner mit seinem motorisierten Gleitschirm ab und starb dabei. Seine Freundin Mihaela Radulescu Schwartzenberg eilte sofort zur Unglücksstelle und hielt seine Hand.

Zu Ostern meldete sie sich via Facebook und schrieb darüber, wie sehr sie immer noch leidet. "Meinen Mann und meine Mutter in nur 6 Monaten zu verlieren, war die dunkelste Zeit in meinem Leben."