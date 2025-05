Floß-Opening und Schweigeminute für Promi-Figaro Josef Winkler

Traditionell am 1. Mai startet das Strandcafé an der Alten Donau in die Freiluftsaison und dort wurde zur Floß-Eröffnung geladen.

Bei Ripperln, Stelze und Budweiser genossen die Promis den fast schon sommerlichen Tag. Bei all der Feierei wurde aber nicht auf den kürzlich verstorbenen Promi-Figaro Josef Winkler, der auch Stammgast war, vergessen. Ihm zu Ehren gab’s eine Schweigeminute.