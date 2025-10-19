Bei Silbereisen: Conchita Wurst läutet Countdown zum Eurovision Song Contest ein
Obwohl Conchita Wurst gemeinsam mit Marianne Rosenberg den Hit "Er gehört zu mir" neu aufgenommen hat, hätte man sie jetzt nicht unbedingt in einer Schlagershow vermutet.
Doch für Florian Silbereisens "Schlagerboom" machte sie offenbar eine Ausnahme und trat mit ihrer Song Contest-Siegerhymne "Risek Like a Phoenix" auf. Und das hatte auch einen ganz bestimmten Grund, denn "der Weltstar aus Österreich" sollte den Countdown zum Eurovision Song Contest einläuten, der 2026 in Wien stattfindet.
"Ich liebe es, diesen Song zu singen. Mir wurde einmal gesagt, dass ich Glück habe, dass ich eine Ballade habe, weil sich Up-Tempo-Nummern schneller abnutzen. Balladen kann man immer singen", grinste sie im anschließenden Gespräch mit Silbereisen.
Und dann verriet sich auch noch ihr Lebensmotto: "Ich glaube daran, dass Freundlichkeit eine Kettenreaktion ist. Ich bin zu jeder Person freundlich, weil wenn ich zu dir freundlich bin, geht's dir besser und dann bist du zur nächsten Person netter. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft könnten wir ein bissl mehr Freundlichkeit brauchen."
