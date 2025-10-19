Bei Silbereisen: Conchita Wurst läutet Countdown zum Eurovision Song Contest ein

Obwohl Conchita Wurst gemeinsam mit Marianne Rosenberg den Hit "Er gehört zu mir" neu aufgenommen hat, hätte man sie jetzt nicht unbedingt in einer Schlagershow vermutet.

Doch für Florian Silbereisens "Schlagerboom" machte sie offenbar eine Ausnahme und trat mit ihrer Song Contest-Siegerhymne "Risek Like a Phoenix" auf. Und das hatte auch einen ganz bestimmten Grund, denn "der Weltstar aus Österreich" sollte den Countdown zum Eurovision Song Contest einläuten, der 2026 in Wien stattfindet.