"Faces": Geflüchtete Mädchen malten Österreichs Powerfrauen

150 Frauen, die durch Engagement, Kreativität und gesellschaftlichen Beitrag als Vorbilder gelten, wurden von jungen Künstlerinnen, geflüchteten Mädchen zwischen 11 und 18 Jahren, in den verschiedensten Stilen porträtiert. Und diese außergewöhnlichen Bilder wurden jetzt als Auftakt des viertägigen FACES-Kunstfestivals bei der erste „United Kids Gala“ in der THE NODE Galerie Wien präsentiert. Sämtliche Erlöse der Gala fließen direkt in Programme zur Unterstützung geflüchteter und sozial benachteiligter Mädchen.

"Die Mädchen wussten nicht, wen sie malen", so Masha Zolotova, Gründerin von UNITED KIDS. "Das war bewusst so. Sie sollten das Gesicht ohne Kontext sehen, und mit all ihren Emotionen interpretieren. Das macht diese Porträts so roh, so spielerisch, so ehrlich." U. a. wurden da Puls4-Moderatorin Johanna Setzer, Schauspielerin Nicole Beutler, ihre Kollegin Patricia Aulitzky, Designerin Lena Hoschek, ORF-Kulturexpertin Teresa Vogl und viele mehr gemalt.

