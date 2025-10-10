45 Jahre Wiener Kultclub U4: So wild war die Jubiläumsnacht

Seit 45 Jahren werden im Wiener Kultclub U4 legendäre Partys gefeiert. Zahlreiche große Namen wie Nirvana, Prince, David Bowie, The Cure, Sade, Marilyn Manson, Grace Jones, Johnny Depp oder Falco sind dort schon aufgetreten.

"Das U4 war immer mehr als ein Club – es ist ein Stück Wiener Geschichte. Hier haben sich Freundschaften, Bands, Lieben und Ideen entwickelt. Und das Wichtigste: Das Herz schlägt noch immer laut – und für alle! Einen U4-Abend vergisst man einfach nicht…und wenn…hat das andere Gründe", so U4-Geschäftsführer Michi Gröss.

Am Donnerstag wurde dieses Jubiläum mit einer rauschenden Party und mit einem Konzert der U4-Allstar Band gefeiert.