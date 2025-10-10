45 Jahre Wiener Kultclub U4: So wild war die Jubiläumsnacht
Seit 45 Jahren werden im Wiener Kultclub U4 legendäre Partys gefeiert. Zahlreiche große Namen wie Nirvana, Prince, David Bowie, The Cure, Sade, Marilyn Manson, Grace Jones, Johnny Depp oder Falco sind dort schon aufgetreten.
"Das U4 war immer mehr als ein Club – es ist ein Stück Wiener Geschichte. Hier haben sich Freundschaften, Bands, Lieben und Ideen entwickelt. Und das Wichtigste: Das Herz schlägt noch immer laut – und für alle! Einen U4-Abend vergisst man einfach nicht…und wenn…hat das andere Gründe", so U4-Geschäftsführer Michi Gröss.
Am Donnerstag wurde dieses Jubiläum mit einer rauschenden Party und mit einem Konzert der U4-Allstar Band gefeiert.
Lucas Fendrich und Megan
Roman Gregory
Roman Gregory, Georgij Makazaria, Thomas Rabitsch und Titus Vadon
Ossi Schellmann und Marcus Wild
Georgij Makazaria und Thomas Rabitsch
Drew Sarich und Roman Gregory
Lucas Fendrich und Tini Kainrath
Heimische Künstler brachten legendäre Songs auf die Bühne. So machte zum Beispiel Tini Kainrath auf Grace Jones, Roman Gregory auf Minisex und Hansi Lang, Georgij Makazaria auf Kurt Cobain, Lucas Fendrich auf David Bowie, Andie Gabauer auf Prince oder Megan auf Silbermond. Und natürlich durfte da auch Falco-Keyboarder Thomas Rabitsch nicht fehlen.
Türsteherlegende Conny de Beauclair schickte eine berührende Video-Botschaft und selbst Szenegastronom Ossi Schellman, der 1980 das U4 eröffnete, schaute das erste Mal nach 15 Jahren wieder vorbei.
Charmant und humorig durch die Nacht führten Verena Schneider (die übrigens hier ihre Scheidung gefeiert hat) und Rockantenne Wien-Geschäftsführerin Niki Fuchs.
Mit dem Jubiläum startete die Reihe "45 Tage TanzKULTur", welche bis Ende November ein vielseitiges Programm bietet – Es startet gleich am
10.10 mit Duality
11.10. Shorty Forty und Studio45 17.10. Early Eve - der Club von Frauen für Frauen
18.10. Best of the 80s 06.11. Club 66 für alle ab 60
07.11. Level One - Der Club für 12-15-jährige und ab 23 Uhr Heaven
