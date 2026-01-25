Exklusive Party: Für 350 Gäste gab's Hummer und Champagner im Kitzhof
Im Hotel Kitzhof fand wieder die "Hummerparty" statt. Auch Zlatan Ibrahimović schaute vorbei.
"Die Hummerparty ist für uns jedes Jahr ein ganz besonderer Anlass. Unsere Gäste feiern die Nacht mit so viel Freude, dass es für mein Team und mich ein echtes Highlight ist", so Kitzhof-Direktor Johannes Mitterer.
Er lud im Rahmen des Hahnenkammwochenendes 350 Gäste in sein Hotel. Dort wurden sie mit Hummerkreationen und Champagner kulinarisch verwöhnt.
DJ Chris Deluxe und Saxophonist Konstantin Maria sorgten für den passenden Sound.
Unter den Gästen: Fußball-Star Zlatan Ibrahimović, ÖTV-Präsident Martin Ohneberg, A1-Deputy-CEO Thomas Arnoldner, der ehem. Nationaltorwart Michael Konsel, Top-Influencerin Annika Gassner und Sybille Beckenbauer.
Kommentare