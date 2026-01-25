Exklusive Party: Für 350 Gäste gab's Hummer und Champagner im Kitzhof

"Die Hummerparty ist für uns jedes Jahr ein ganz besonderer Anlass. Unsere Gäste feiern die Nacht mit so viel Freude, dass es für mein Team und mich ein echtes Highlight ist", so Kitzhof-Direktor Johannes Mitterer.

Er lud im Rahmen des Hahnenkammwochenendes 350 Gäste in sein Hotel. Dort wurden sie mit Hummerkreationen und Champagner kulinarisch verwöhnt.

