Ex-"Sturm der Liebe"-Arzt Erich Altenkopf besingt die "Telenovelalalala"
Der ehemalige "Sturm der Liebe"-Serien-Arzt Erich Altenkopf (er spielte Dr. Michael Niederbühl) veröffentlicht heute, Mittwoch, mit "Telenovelalalala" (selbstkomponiert und getextet) nach "Unsere Liebe" seine zweite Single.
Produziert wurde der Song von Georg Gabler.
"Georg und ich haben zusammen eine unglaublich spannende musikalische Reise erlebt, mit allen Höhen und Tiefen. Wir haben viele Varianten ausprobiert, haben immer wieder von vorne begonnen, bis wir endlich den richtigen Sound für "Telenovelalalala" gefunden hatten", so der singende Schauspieler.
"Ich bin auf die Reaktionen der Fans schon sehr gespannt", so Altenkopf, der verspricht, dass das musikalisch erst der Anfang war. An einem Album wird bereits fleißig gearbeitet. Mit seinem neuen Song tritt er am 30. Mai auch bei der Starnacht am Neusiedler See auf.
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