Ex-"Sturm der Liebe"-Arzt Erich Altenkopf besingt die "Telenovelalalala"

Der ehemalige "Sturm der Liebe"-Serien-Arzt Erich Altenkopf (er spielte Dr. Michael Niederbühl) veröffentlicht heute, Mittwoch, mit "Telenovelalalala" (selbstkomponiert und getextet) nach "Unsere Liebe" seine zweite Single.

Produziert wurde der Song von Georg Gabler.

"Georg und ich haben zusammen eine unglaublich spannende musikalische Reise erlebt, mit allen Höhen und Tiefen. Wir haben viele Varianten ausprobiert, haben immer wieder von vorne begonnen, bis wir endlich den richtigen Sound für "Telenovelalalala" gefunden hatten", so der singende Schauspieler.