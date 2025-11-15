Ex-Skifahrerin Stephanie Venier wurde zur "Tirolerin des Jahres" ernannt

Am Samstagnachmittag stand im Festsaal der Universität Wien alles im Zeichen der Tiroler in Wien. Denn Club-Tirol-Präsident Julian Hadschieff und Tirols Landeshauptmann Anton Mattle vergaben wieder die Auszeichnungen an die Tirolerin und den Tiroler des Jahres.

Tirolerin des Jahres wurde die ehemalige Skifahrerin und gebürtige Innsbruckerin Stephanie Venier, die 2025 zur Super-G-Weltmeisterin wurde. Kurz darauf gab sie ihr Karriereende bekannt und wurde vor wenigen Wochen als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet.