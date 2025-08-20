Ex-Dancing-Star Dr. Bohl huldigt Michael Häupl mit "Spritzer"-Hymne

Ein Hoch auf den Weißen Spritzer - Comedian und Ex-Dancing-Star-Teilnehmer Dr. Bohl brachte jetzt sein zweites Lied heraus. Nach "Du Dummer" huldigt er Wiens Ex-Bürgermeister Michael Häupls Kultgetränk. Man erinnert sich an Häupls legendären Sager aus dem Jahr 2010: "Man bringe den Spritzwein!"

"Schon immer hat in mir das Verlangen gebrannt, einer heimischen Flüssigkeit die

lyrische Bühne zu bieten, die sie verdient: Eine Hymne der Hochkultur, die den österreichweiten, sommerlichen Spritzwein-Genuss würdigt", so Paulus Bohl dazu. So heißt's im Song zum Beispiel: "Der Michi hat's uns vorgemacht: Weißer Spritzer die ganze Nacht."

Im Video dazu "düsen vier Bohls in weißen Anzügen und heißen Sonnenbrillen in einem roten 1990er Golf Cabriolet mit Spritzer bewaffnet vom Café Sperl aus durch die ganze Stadt und treiben vor den Augen Dr. Michael Häupls Schabernack."

