"Dancing Stars"-Special: Eva Glawischnig tanzt mit Sohn Benjamin

"Dancing Stars" wird am kommenden Freitag dem Ruf, eine Show für die ganze Familie zu sein, gerecht. Denn da steht alles unter dem Motto "Family & Friends", sprich, die Promis holen ihre Liebsten in den ORF-Ballroom.

"Er hat von der Matura schon alles hinter sich, bis auf die echte Matura. Also er kann die Woche frei gestalten. Er kann mit mir mitfahren trainieren. Und wir werden wirklich was bieten, wird wunderschön werden", so Glawischnig. Zu dritt werden sie eine Rumba aufs Parkett legen.

Ausscheiden wird am Freitag übrigens niemand