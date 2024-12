Eva Cavalli: So wird das erste Weihnachten ohne Modeschöpfer Roberto Cavalli

"Ich habe ihn bei einem der ersten Life Bälle kennengelernt und seitdem sind wir in Freundschaft verblieben. Er ist eine tolle Person und sehr unternehmensfreudig. Und ich habe mir gedacht, man muss sich auch Zeit für Freunde nehmen", so Cavalli, die vor 45 Jahren nach Florenz zog und nur noch selten die alte Heimat besucht.

"Österreich ist immer in meinem Herzen, auch wenn ich nur noch selten hierherkomme. Aber ich werde auch meine Schwestern sehen in diesen zwei Tagen, die ich in Wien sein werde."

Gerade in der Weihnachtszeit vermisse sie Österreich, wie sie erzählt. "Da habe ich schon ein bisschen Heimweh. Weihnachtsvorbereitungen macht man in Italien weniger. Ich habe mich immer sehr bemüht, österreichische Traditionen nach Florenz mitzunehmen."

Die Feierlichkeiten werden heuer aber ohnehin anders. "Das erste Weihnachten ohne Roberto. Das ist für alle sehr schwierig. Wir haben uns entschieden, dass wir nach Bali fliegen. Dieses Jahr bin ich nicht so enthusiastisch, aber wir werden es uns in der Sonne schön machen", sagt die Mutter dreier erwachsener Kinder, die sie gemeinsam mit dem Modeschöpfer hat.