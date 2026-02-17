ESC-Stars Conchita Wurst und Udo Jürgens moderierten Café Puls

Obwohl Conchita Wurst vor einigen Wochen ja klar machte, dass sie nichts mehr mit dem Eurovision Song Contest am Hut haben möchte, verwunderte es dann doch, dass sie plötzlich am Faschingsdienstag in ihrem Song-Contest-Outfit im Café-Puls-Studio auftauchte. Noch überraschender war allerdings, dass Udo Jürgens an Ihrer Seite war.

Wenn Sie aufmerksam gelesen haben, wird Ihnen das Wort "Faschingsdienstag" nicht entgangen sein, denn genau darum ging es: Fasching und Verkleiden. Moderatorin Bianca Schwarzjirg wurde zu Udo Jürgens und ihr Kollege Flo Danner zu Conchita Wurst. Die beiden konnten auch noch weitere Stars des Eurovision Song Contest wie ABBA oder Tommy Cash im Studio begrüßen.