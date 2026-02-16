Austropromis

Conchita Wurst zeigt sich gut behütet bei der Berlinale

Tom Neuwirth alias Conchita Wurst fällt bei der Pressekonferenz zu "Die Blutgräfin" mit seinem trachtigen Look auf.
16.02.2026, 18:41

Eine Person mit auffälligem Hut, rotem Hemd, grünem Sakko und Sonnenbrille posiert vor blauem Berlinale-Hintergrund.

Sänger und Schauspieler Tom Neuwirth alias Conchita Wurst ist ja bekannt für seinen außergewöhnlichen Modegeschmack. 

Bei der Berlinale, genauer gesagt beim Pressetermin zum österreichischen Film „Die Blutgräfin“ (er spielt übrigens auch mit), zeigte er sich trachtig fesch und mit einem extravaganten Hut.

Eine Person mit auffälligem Hut, rotem Hemd, grünem Blazer und weiter Hose steht vor blauem Berlinale-Hintergrund.

Tom Neuwirth

Sein Outfit hat er aus seinem Fundus zusammengestellt, der Hut ist von Walter Lunzer, die Bommeln hat Tom selbst dazugestylt, wie er dem KURIER erzählt.

