Conchita Wurst zeigt sich gut behütet bei der Berlinale

Sänger und Schauspieler Tom Neuwirth alias Conchita Wurst ist ja bekannt für seinen außergewöhnlichen Modegeschmack.

Bei der Berlinale, genauer gesagt beim Pressetermin zum österreichischen Film „Die Blutgräfin“ (er spielt übrigens auch mit), zeigte er sich trachtig fesch und mit einem extravaganten Hut.