Erleichterung! Puls4-Moderatorin Johanna Setzer konnte Spital verlassen

Am Wochenende schockte die Puls4-Moderatorin Johanna Setzer ihre Fans, als sie ein Foto aus dem Krankenhaus postete und dazuschrieb, dass sie am Feiertag mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden musste - "Verdacht auf Blinddarm akut/Leistenbruch".

Doch jetzt hat sie die Tortur überstanden und konnte via Social Media Entwarnung geben. "Mami wieder on tour, zwar sehr reduziert, aber besser als gar nicht", schreibt sie zu einem Foto, das sie im Freien zeigt.