Ein ganz besonderes Debütantenpaar eröffnet den Wiener Opernball

Unter den Debütantinnen und Debütanten befindet sich auch ein Tanzpaar aus dem Verein "Ich bin O.K". Franziska Sares (27) und Alexander Gabler (28) leben mit dem Down Syndrom und haben ihre Leidenschaft für das Tanzen schon früh entdeckt.

Ein besonderes Highlight bei der Eröffnung des Wiener Opernballs (27. Februar) ist jedes Jahr der Einzug des Jungdamen- und -herrenkomitees. Dabei werden heuer erstmals nicht nur die Damen mit Swarovski-Tiaras ausgestattet, auch die Herren tragen eine dazu passende Anstecknadel am Revers.

"Den Opernball zu eröffnen ist schon lange ein Traum von mir, auch weil meine Mama ihn vor langer Zeit auch eröffnet hat. Ich bin sehr glücklich das mit Alexander erleben zu können", so Franziska.

Sie hat fünf Jahre lang eine Schule mit dem Schwerpunkt "Digitalbüro" besucht und ein Sommerpraktikum im Rasmushof bei Signe Reisch in Kitzbühel absolviert. Seit Herbst 2024 arbeitet sie jetzt bei "Konzept-Greissler" in Wien in der Feinkostabteilung und im Verkauf. Neben dem Tanzen zählt auch das Malen von Bildern zu Franziskas großen Hobbys.