Ehe-Aus beim Tiroler Schlagerstar Marc Pircher

"Martina hat den Entschluss gefasst, dass es besser ist, künftig getrennt weiterzugehen – als Freunde", sagte er gegenüber der Krone.

Schlagerstar Marc Pircher ("Sieben Sünden") lässt sich scheiden. Nach sieben Jahren Ehe gab er jetzt die Trennung bekannt.

Man wolle aber in Freundschaft verbunden bleiben, allein schon dem gemeinsamen Sohn zuliebe. "Wir wollen auch künftig eng als Eltern zusammenarbeiten und für unser gemeinsames Kind da sein."

Martina (sie ist seit einem Jahr Ringana-Expertin) hat er 2019 nach einem Konzertauftritt in der Schweiz kennengelernt. Damals war sie gar kein Schlagerfan, was sich aber schnell änderte. Jetzt ist es wohl das Ende vom Lied.

Für Pircher ist es die zweite Scheidung. 2019 ließ er sich nach acht Jahren von Michaela scheiden. Mit ihr hat er die Töchter Anna und Emma.