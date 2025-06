"Duftstars"-Gala hat mit einer Schweigeminute begonnen

Außerdem wurde eine Schweigeminute abgehalten und Musical-Star Ana Milva Gomes performte das Lied "Why Can’t We Live Together".

Seit einem Jahrzehnt werden in Österreich die herausragendsten Parfumkreationen mit dem begehrten Duftpreis prämiert. Auch in diesem Jahr kürte die Branche gemeinsam mit den Konsumentinnen und Konsumenten die besten Düfte in verschiedenen Kategorien und feierte die Kunst der Parfümerie in einer glanzvollen Gala.

Was als Initiative zur Förderung des Parfums als Kulturgut begann, ist heute eine prestigeträchtige Plattform für Duftkunst und Innovation.

Dabei: Model Kiera Chaplin, Moderatorin Arabella Kiesbauer, Model Nadine Mirada, die Schauspielerinnen Sila Sahin-Radlinger und Mariella Ahrens, sowie "Goldene Note"-Moderatorin Leona König.