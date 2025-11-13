Dompfarrer Toni Faber betet Hollywoodstar Whoopie Goldberg an

US-Schauspielerin Whoopie Goldberg ist ja aufgrund ihres 70. Geburtstages, den sie am heutigen Donnerstag begeht, im Moment in aller Munde. Berühmt wurde sie durch ihre Verkörperung der Celie in der Buchverfilmung "Die Farbe Lila", wo sie eine Frau spielt, die von ihrem Stiefvater an einen Farmer verkauft und mit diesem verheiratet wird und viele Jahre der Demütigung und Unterdrückung erleiden muss, bis sie es schafft, sich daraus zu befreien. Ihre Paraderolle erlangte sie dann aber als "Nonne" Schwester Mary Clarence im Film "Sister Act", die ja eigentlich Deloris Van Cartier heißt und Clubsängerin ist. Nachdem sie Zeugin eines Mordes wurde, gerät sie selbst ins Visier des Mörders und muss sich im Kloster verstecken.

Und im Nonnen-Outfit steht sie jetzt auch als Wachsfigur im Madame Tussaud's in Wien. Am Donnerstagvormittag nahm die Enthüllung niemand Geringerer als Dompfarrer Toni Faber vor, der die Figur als "super" und "absolut lebensecht" bezeichnete. Danach schnitt er übrigens auch noch die Geburtstagstorte an. Musikalisch begleitet wurde die Präsentation vom Wiener Gospelchor „"Gospelpower", der sowohl "Oh Happy Day" als auch "I Will Follow Him" anstimmte. Obwohl Goldberg zu dem kleinen Personenkreis gehört, die einen EGOT-Status erreicht haben (also sowohl Emmy, Grammy, Oscar und Tony gewonnen haben), scheint es, dass das Geld knapp ist. Denn eigentlich würde sie bereits gerne aufhören zu arbeiten, wie sie gegenüber "Entertainment Tonight" gesagt hat. "Aber noch geht es nicht. Ich kann es mir nicht leisten. Ich muss weiter Rechnungen bezahlen." So ist sie etwas seit fast 20 Jahren einer der Moderatorinnen der US-Talkshow "The View".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/VALERIE MACON Whoopie Goldberg

Während es beruflich für Goldberg durchwegs positiv lief, war ihr Privatleben eine emotionale Achterbahnfahrt. Sie wuchs in einem sozialen Wohnungsbau in Manhattan als Tochter einer alleinerziehenden Mutter auf, lebte für einige Zeit sogar auf der Straße und nahm Drogen. Auch ihre Tochter Alexandrea, die sie mit Alvin Martin (er war ihr der Drogenberater) hat, wurde mit 14 Jahren schwanger. "Das war ziemlich verblüffend. Aber ich habe gesagt: ,Ok, lass uns zusammenhalten und das hinbekommen'", wird sie von der "dpa" zitiert. Alexandrea versuchte sich eine Zeit lang auch als Schauspielerin, sehr zum Missfallen ihrer Mutter: "Sie ist eine furchtbare Schauspielerin. Ich habe ihr gesagt: 'Vielleicht ist es einfach nichts für dich.'"