Die Tochter von Martin Ho tritt in Mamas Modelfußstapfen

Während es bei Gastronom Martin Ho derzeit anscheinend nicht so gut läuft - eine Räumungsklage gegen eine seiner Firmen steht an (betroffen sind das "CiCi" und "Cellini" auf der Mariahilfer Straße) - sorgt seine Tochter Ivy für süße Neuigkeiten.

Die 7-Jährige trat nämlich in die Modelfußstapfen ihrer Mama Ivana Essl. Und zwar brilliert Ivy als Model für das Wiener Kaufhaus Steffl. Unter dem Motto "Back to School" zeigt sie die neueste Kindermode.

"Die Sommerferien sind zwar noch nicht vorbei doch auch Schulstart wird bei uns ganz groß gefeiert!⁠ Unsere kleinen Influencer:innen zeigen euch die coolsten Looks, süßesten Accessoires und jede Menge Motivation für den Schulalltag", heißt es da auf Instagram dazu. (Die Bilder dazu finden Sie hier)

Mama Ivana jedenfalls ist mächtig stolz auf ihren Nachwuchs. "I love you Ivy", schrieb sie unter die Instagrambilder. Und auch Papa Ho setzte ein Herzerl darunter.