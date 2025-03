Die scheidende Ministerin Alma Zadić recycelte beim Juristenball ihr Opernballkleid

"Es ist der größte und schönste Ball, den wir bisher veranstaltet haben, und es ist mir eine große Freude zu sehen, dass auch so viele junge Menschen die Balltradition schätzen und unseren Ball besucht haben", so Alexander T. Scheuwimmer, Präsident des Juristenverbands.

In der Wiener Hofburg wurde beim Juristenball unter dem Motto "Very Strauss" bis in die frühen Morgenstunden gewalzt.

Johann Strauss Sohn hat übrigens insgesamt 15 Kompositionen für den ältesten "urkundlich" erwähnten Ball der Welt geschrieben.