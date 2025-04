Die Karriere dieses ehemaligen "Dancing Stars" begann als Zauberkünstler

Der Schauspieler, Regisseur, leidenschaftliche Reisebuchautor und ehemaliger "Dancing Star" (2019 mit Conny Kreuter) Michael Schottenberg hat eine zauberhafte Vergangenheit. "Ich war mal der jüngste Profizauberer in dem Land und hab ab 16 tatsächlich gezaubert und mir gedacht, vielleicht mach ich das mal und bin in 10 Jahren in Las Vegas", erzählte er beim "Austrian Gentlemen’s Club" in der "Magic World Vienna" dem KURIER.