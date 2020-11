Die erste Reaktion von Natalia Ushakova zum Aus bei Dancing Stars

"Das gibt uns Kraft zu wissen, dass es Leute da draußen gibt, die noch eine pure Seele haben. Die sich auf zwei Menschen freuen, die miteinander tanzen und keine Vorurteile anderen gegenüber haben. Und das ist wirklich schön. Wir haben in dieser kurzen Zeit eine tolle Freundschaft entwickelt. Das ist ein Geschenk, das viel mehr wert ist, als irgendein Plastikstern", meint Dimitar Stefanin.

"Ich bin so glücklich, weil ich Mitko (Spitzname von Dimitar) gefunden habe. Er ist so ein Schatz. Da nehme ich großartige Freundschaften und liebe Menschen mit. Und ich durfte so lange bleiben und das nur wegen unserem Publikum", strahlt Ushakova.