Die Babys sind da! Opernstar wurde Mama von Zwillingen
Große Freude gab's jetzt bei der Opernsängerin Valentina Nafornița. Denn das ehemalige Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper hat in ihrer Heimat Moldau Zwillinge bekommen, wie sie jetzt via Instagram öffentlich machte.
Die Kinder heißen Rafael und Carol, wie Nafornița verriet. Und mit dem Posten war sie auch besonders schnell, denn nur wenige Minuten nach der Geburt teilte sie die freudigen Nachrichten schon mit ihren Fans.
Die Schwangerschaft war für sie allerdings nicht ganz so einfach, was dazu führte, dass sie das eine oder andere Engagement (etwa die Rosalinde in der "Fledermaus" in Japan) absagen musste.
"Jetzt, mit zwei Geschenken, die in mir wachsen, sind die Herausforderungen für meinen Körpern mehr als ich mir jemals hätte vorstellen können. Und es ist so wichtig, dass ich auf die höre, die wissen, was das Beste für uns drei ist, um gesund und sicher durch die nächsten Jahre zu kommen", sagte sie damals.
