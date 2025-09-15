Die Babys sind da! Opernstar wurde Mama von Zwillingen

Große Freude gab's jetzt bei der Opernsängerin Valentina Nafornița . Denn das ehemalige Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper hat in ihrer Heimat Moldau Zwillinge bekommen, wie sie jetzt via Instagram öffentlich machte.

Die Kinder heißen Rafael und Carol, wie Nafornița verriet. Und mit dem Posten war sie auch besonders schnell, denn nur wenige Minuten nach der Geburt teilte sie die freudigen Nachrichten schon mit ihren Fans.

Die Schwangerschaft war für sie allerdings nicht ganz so einfach, was dazu führte, dass sie das eine oder andere Engagement (etwa die Rosalinde in der "Fledermaus" in Japan) absagen musste.