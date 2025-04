Sorge: Opernstar darf wegen Schwangerschaft nicht zu Auftritt nach Japan fliegen

Erst vor wenigen Wochen machte das ehemalige Staatsopern-Ensemble-Mitglied Valentina Nafornița öffentlich, dass sie Zwillinge erwarten würde. Doch jetzt scheint es Probleme in der Schwangerschaft zu geben.

"Das ist eine Entscheidung über die ich lange nachgedacht habe, aber leider haben mir meine Ärzte gesagt, dass Langstreckenflüge an diesem Punkt der Schwangerschaft keine weise Entscheidung sind - für mich selbst und für meine zwei Babys - ich habe den Ratschlag angenommen."

Denn in einem langen Instagram-Posting erklärt die Sopranistin, dass sie schweren Herzens ihr Engagement als "Rosalinde" in der "Fledermaus" in Tokio absagen musste.

Sie verrät auch, dass die Schwangerschaft "eine riesige Herausforderung" für sie sei. "Jetzt, mit zwei Geschenken, die in mir wachsen, sind die Herausforderungen für meinen Körpern mehr als ich mir jemals hätte vorstellen können. Und es ist so wichtig, dass ich auf die höre, die wissen, was das Beste für uns drei ist, um gesund und sicher durch die nächsten Jahre zu kommen."

Dennoch sei sie natürlich "schwer enttäuscht, dass ich nicht in mein geliebtes Japan reisen kann, um die Rosalinde zu singen. Ich habe mich monatelang darauf vorbereitet und mich schon so sehr gefreut. Ich vertraue darauf, dass das Universum in Zukunft eine Chance für mich bereithält, zurückzukehren und ich kann es jetzt schon kaum erwarten."

Valentina Nafornita ist mit dem Dirigenten Cristian Spătaru verheiratet und lebt mit dem gemeinsamen Sohn Leonard (1) in Moldau.