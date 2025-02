Der erste Opernball nach Richard Lugner

So soll Sängerin Grace Jones 1996 gar „akustisch klar wahrnehmbar“ Sex in der Loge gehabt haben.

Die Flucht ins Klo trat 2008 auch Burlesque-Tänzerin Dita von Teese an, sie forderte sogar Polizeischutz an. Legendär das ORF-Interview mit Schauspieler Tobias Moretti dazu: „Wer? Dieter? Ein Mann? Wieso heißt die Dieter?“

Den ganz großen Aufschrei gab’s 2011, als Richard Lugner Silvio Berlusconis Bunga-Bunga-Mädchen Karima El-Marough alias „Ruby Rubacuore“ als Gast verkündete. Die damalige Organisatorin Desiree Treichl-Stürgkh hätte dem Baumeister am liebsten erst gar keine Loge mehr gegeben. „Skandalös und pietätlos“, so ihr Fazit.

Reality-TV-Star Kim Kardashian kostete 2014 auch viele Nerven. Auch sie hielt nicht alle Termine ein, ließ Lugner gerne vergebens warten. Dazu kam dann noch direkt am Ball ein „Blackfacing“-Skandal – ein TV-Reporter hatte sich nämlich als Rapper Kanye West (Kardashians damaliger Lebensgefährte) verkleidet. Just vor der Lugner-Loge kam’s auch zu einer Schlägerei. Ein Ballgast pöbelte den deutschen TV-Moderator Johannes B. Kerner so lange an, bis dessen Begleiter die Fäuste sprechen ließ. „Es war die Hölle“, so Kardashian später in ihrer Realitysoap über ihren Opernballbesuch.