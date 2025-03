Das ist der neue Bad Boy bei den ORF-"Biestern"

Es gibt einen Neuzugang in der ORF-Serie "Biester" (Heute, Montag, startet die zweite Staffel) und der hat es so richtig in sich. Denn AntoN Widauer (Anmerk.: das N schreibt sich wirklich groß) mischt als "Bad Boy" Ben das Leben von Nelly, Tiz, Jenny und Vero gehörig auf.