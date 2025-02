Das Baby ist da! TV-Koch Alexander Kumptner wurde Papa

Als der österreichische TV-Koch Alexander Kumptner mit seinen deutschen Kollegen Frank Rosin und Ali Güngermüş auf Roadtrip durch Amerika war, erzählte er ihnen, dass er bald Papa werde.

Und jetzt ist es auch schon so weit. "Es ist ganz toll Papa zu sein", erzählt er jetzt in der Reunion-Folge, die am Sonntag um 20.15 Uhr auf PULS 4 und JOYN ausgestrahlt wird.